Cristina Cordula a plusieurs casquettes : elle détient une agence de conseils en style, est l’animatrice télé que nous connaissons tous, pensionnaire des Grosses Têtes, ancien mannequin, mais aussi auteur. Mais la belle de 55 ans est aussi une des personnalités préférées des Français et son Instagram le prouve… la star est en effet suivie par un million de personnes sur le célèbre réseau social.

“Wooohooooo !!! Vous êtes 1 millioooooooon à me suivre !!! Je ne reviens pas !!! Je suis super heureuse ! Merci, merci, merci ! C’est énorme !!! Tout ce qu’on a pu échanger c’est incroyable ! Des moments drôles, forts, parfois tristes… En tout cas, je suis ravie de pouvoir parler tous les jours avec vous, surtout de démocratiser la mode. C’est ce j’aime le plus faire… Alors je vous remercie du fond du coeur pour votre fidélité, soutien et amitié. Je vous aime”, a écrit la vedette, sur sa page officielle, fière d’avoir franchi ce joli cap, ce lundi 1er juin.

Les internautes ont immédiatement tenu à lui adresser des félicitations dignes de ce nom, elle qui leur a offert une superbe vidéo TikTok dans laquelle elle se déhanche comme jamais. Public vous propose d’ailleurs de retrouver cette publication, juste ci-dessous…



