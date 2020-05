Les patriotes africains doivent contribuer à l’accélération des États Unis d’Afrique.

( Par Abdoulaye Mamadou Guissé ).

25 mai 1963 à Adis Abeba, date de création de l’Organisation de l’Unité africaine OUA, devenue l’Union Africaine en 2002.

Le 25 mai de chaque année est célébrée la Journée mondiale de l’Afrique. Hommage aux pionniers du panafricanisme et perspectives du continent en marche et en pleine mutation.

L’Afrique post covid 19 doit:

– Resserrer les rangs, développer le commerce inter africain,

– Consommer ce qu’elle produit, insistait Sankara.

– Développer la zone de libre échange continentale Zlec prône Paul Kagamé.

– Mutualiser les plans d’émergence. Compter sur ses propres forces sur la base d’un développement endogêne comme les coopératives agricoles du Tanzanien Nyerere, la Grande offensive pour la nourriture et l’abondance Goana du président Wade entre autres initives décisives.

– Mutualiser et fédérer davantage les centres de recherche, les universités africaines spécialisées souhaitait Cheikh Anta Diop.

– Bref l’Afrique doit s’unir clamaient Kwame Nkrumah, Gamal Abdel Nasser et les autres.

Président Abdoulaye Mamadou Guissé

Secrétaire général National du parti politique FULLA ak Fayda.