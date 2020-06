Ce n’est pas un secret, Lara Fabian est une vraie fleur bleue, et c’est d’ailleurs ce qu’aiment ses fans chez elle. Dans son album Papillons, sorti en 2019, un de ses titres est d’ailleurs pour elle très significatif de sa vie et de son passé amoureux. Pour cette raison, l’interprète de Je t’aime, a décidé de faire elle-même la promotion de la réédition deluxe de son album à travers des confidences inédites.

Sur son compte Instagram, la jurée de The Voice avait donc décidé de publier une vidéo confidence sur son titre Par amour, “Par amour est une chanson qui parle de résilience. C’est le fruit d’un moment de ma vie où une épreuve devait se transformer dans quelque chose de positif. En étant face à cette énième épreuve, je me suis demandé comment je pouvais tourner le prisme du côté positif dans la lumière. Et l’unique moyen avec lequel je suis en contact depuis longtemps, c’est la résilience ».

Sur les réseaux sociaux, Lara Fabian est très active. D’ailleurs, elle a annoncé à sa communauté qu’elle préparait la demi-finale de The Voice. En légende d’une photo, elle écrit : “Prête pour mon Skype avec mes filles @gustine.music@maria_doyle_cuche@cheyenne.thevoice9 pour préparer la demi finale de @thevoice_tf1 Rendez-vous samedi à 21h05 sur @tf1 #TheVoice.”



Les fans de l’émission et de la chanteuse peuvent se réjouir, The Voice reprend du service et revient sur TF1. Les candidats seront enfin fixé sur leur sort, rendez-vous samedi 6 juin !

La rédac’

à lire aussi

Flux d’actualités People de Public.fr

L’article Lara Fabian dans The Voice : à quelques jours du grand retour, elle dévoile l’envers du décor… est apparu en premier sur Snap221.info.