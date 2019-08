« L’arrogance de Adama Gaye ne peut rester impunie » (Par Abdoulaye Diagne)

Nous souhaitons recadrer Adama Gaye . Et parler aux Etudiants nouvellement arrivés dans les campus. Le Mouvement des Élèves et Etudiants Républicains (Meer), par ma voix tient d’abord, à féliciter vivement tous les élevés ayant décroché le Bac. Vous avez tous été à la hauteur des attentes de la nation sénégalaise.

Sachez sans arrière-pensée que nous sommes et resterons toujours prêts à vous accueillir à bras ouverts dans toutes les universités publiques comme privées du Sénégal. Mais aussi, nous encourageons tous les recalés en leur demandant juste de redoubler d’efforts car l’espoir étant toujours permis.

A Ousmane Tanor Dieng

Ceci étant dit, nous profitons de cette opportunité exceptionnelle pour saluer la grandeur de toutes les sensibilités répondant à l’appel du dialogue national qui n’est que pour la simple construction d’un Sénégal meilleur. En effet, nous en profitons aussi naturellement, pour rendre un vibrant hommage à feu le Président Ousmane Tanor Dieng de son emblématique titre d’un des maîtres tailleurs de ce fort consensus national. Il fut un père, un conseiller très spécial qui m’a beaucoup soutenu dans ma mission de coordonnateur du MEER National.

A la jeunesse de l’Apr

Par conséquent, je demande à la jeunesse du parti de rester serein et patient, car Son Excellence demeure un homme reconnaissant. Toutes fois, il faut reconnaître, qu’en dehors de ses responsabilités de chef de parti ayant comme devoir de veiller sur l’avenir de ce dernier et sur la situation de ses jeunes, a la très lourde tâche de travailler très dur, et tous les jours, pour un changement radical du quotidien des Sénégalais qui prime sur tout autre préoccupation.

Au nouveaux bacheliers

Pour terminer, le MEER National, en soutien aux nouveaux bacheliers, compte lancer une campagne nationale d’assistance dans tous les départements sur l’inscription via campusen. Ce projet a pour objet principal de faciliter leur orientation dans les universités et filières désirées. Soyez rassurés que nous sommes déjà votre porte d’entrée. Enfin, je félicite personnellement, les coordonnateurs des MEER universitaires et tous les présidents d’amicales des facultés et d’UFR du Sénégal de leur travail titanesque pour la stabilité des campus sociaux comme pédagogiques.