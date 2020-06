La suite après cette publicité

A quoi ressemblera l’effectif monégasque la saison prochaine ? Voilà une question à laquelle il est, comme tous les ans dans ces eaux-ci, bien difficile de répondre. Et pour cause, de nombreux départs sont à prévoir, et logiquement, de nombreux joueurs arriveront derrière. Si l’avenir de certains grands noms comme Wissam Ben Yedder est incertain, on est déjà fixé sur bon nombre de joueurs.

L’AS Monaco vient ainsi de confirmer le (futur) départ de plusieurs joueurs. Les expérimentés portiers Danijel Subasic et Diego Benaglio vont ainsi, comme prévu, bien faire leurs valises. Seydou Sy, gardien sénégalais de 24 ans, va aussi devoir se trouver un nouveau point de chute. Moussa Sylla, attaquant de 20 ans formé au club et qu’on a déjà pu voir en équipe première, va également quitter la Principauté.

Bakayoko, Silva et Slimani partent

« L’AS Monaco tient également à saluer trois joueurs ayant participé à la saison précédente sous forme de prêt, parmi lesquels Tiemoué Bakayoko. Prêté par Chelsea, l’ancien milieu de terrain monégasque (2014-2017) a disputé 23 matches l’an dernier. Déjà présent lors de la seconde partie de saison précédente, le milieu de terrain international portugais Adrien Silva a disputé au total 40 matchs avec Monaco. Enfin, l’attaquant international algérien de Leicester Islam Slimani, a disputé 19 matchs, pour un total de 9 buts et 7 passes décisives », ajoute ensuite le club au sujet des joueurs qui étaient prêtés.

On rappelle que Tiemoué Bakayoko, comme nous vous l’annoncions en exclusivité, discute avec l’AC Milan, club où il avait été prêté lors de la saison 2018/2019. Les Blues souhaiteraient un transfert définitif pour le milieu de terrain. Enfin, de nombreux jeunes quittent aussi le Rocher : Safwan Mbae, Nordine Ibouroi, Théo Louis, Owen Maës, Kevin Appin, Jordy Gaspar, Pierre Nguinda et Yannis Ngakoutou. Et ça ne fait que commencer !