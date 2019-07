L’association « Sagal Sokhna Yi » volcanise Thione Seck « amenez leurs filles à Saly avec Waly » Une réponse irrespectueuse et indigne d’un homme de son âge

Thione Seck, le leader du Raam Daan et père du chanteur Waly Seck accusé de soutenir la communauté LGBTI, s’est attiré les foudres de la collectivité avec sa sortie polémique. Il avait en effet invité les détracteurs de son fils à « amener leurs filles à Saly avec Waly ». Une réponse irrespectueuse « et indigne d’un homme de son âge, indigne de tout homme qui se respecte et respecte sa mère », a réagi Saly Dème de l’Association « Sagal Sokhna Yi. »

« Par décence, nous ne reviendrons pas sur ses insultes scandaleuses. Mais rien de surprenant, Thione Seck s’est souvent signalé par ses crises de jalousie violentes envers les artistes de son temps qui ont connu la gloire internationale. Il s’est souvent distingué par ses excès verbaux. Mais là, il a dépassé les bornes », a ajouté la Présidente de l’association.

Pour la gouverne du chanteur, les femmes de l’association de lui rétorquer que si son fils avait 10 femmes comme épouses ou maîtresses, ce ne serait pas la preuve qu’il n’était pas gay, « il serait alors bisexuel. Donc son insulte envers les femmes ne clôt pas le débat. Waly Seck a le droit de mettre les habits qu’il veut et même de mener la vie qu’il veut. Nous ne sommes pas habilités à le juger. Mais il est inacceptable que son père Thione Seck pour le défendre, insulte les femmes sénégalaises », a martelé « Sagal Sokhna Yi ».

Pour finir, ces dernières de noter que Thione Seck fait honte aux pères et se dévalorise davantage aux yeux de l’opinion. « Mais Thione Seck reste Thione Seck, a-t-il lui-même du respect pour ses propres filles? » ont-elles conclu…