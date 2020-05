Henri Konan Bédié, Président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) s’est rejoui de l’assouplissement des restrictions de Laurent Gbagbo, président du FPI et de Charles Blé Goudé, président du COJEP, prises par la cour d’appel de la CPI. Ci-dessous sa déclarartion.

C’est avec une grande joie que j’ai appris ce jour, du jeudi 28 Mai 2020, l’assouplissement des restrictions de libertés faites à Son Excellence Laurent Gbagbo, Président du FPI et à Charles Blé Goudé, Président du COJEP. Cet assouplissement de restrictions, qui nous confirme leur libération,tant attendue et longtemps espérée, est un moment de bonheur pour la majorité des Ivoiriennes, Ivoiriens et des démocrates du monde entier.

Chères Ivoiriennes et chers Ivoiriens, savourons collectivement et dans la Paix cette joie immense, car nous tenons, désormais, l’une des clés de notre réconciliation nationale.

Je voudrais, en mon nom personnel, du PDCI-RDA et celui de tous les Présidents des partis membres de la CDRP, souhaiter un bon retour en Côte d’Ivoire au Président Laurent Gbagbo et au Président Charles Blé Goudé. Que Dieu bénisse la Côte d’Ivoire.

Fait à Daoukro le 28 Mai 2020

Henri Konan Bédié

Président du PDCI-RDA

