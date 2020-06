La suite après cette publicité

L’avenir de Stephy Mavididi (22 ans) reste incertain. Prêté l’été dernier par la Juventus au DFCO, le jeune attaquant anglais a réussi une saison probante sous les couleurs bourguignonnes (24 apparitions en Ligue 1, cinq buts marqués, une passe décisive). La formation dijonnaise disposait alors d’une option d’achat valable jusqu’au 30 juin. Mais l’intéressé n’a pas souhaité poursuivre l’aventure et visait un projet plus ambitieux pour la suite de sa carrière.

Au courant des intentions du joueur, le MHSC s’était engouffré dans la brèche il y a quelques jours, mais le natif de Derby avait alors précisé au club héraultais son désir de ne pas rester en France. Ces dernières heures, le dossier Mavididi a pris une autre tournure. Comme évoqué par plusieurs médias, les négociations avec Montpellier se sont accélérées brutalement.

Le LOSC et l’Atalanta n’ont pas dit leur dernier mot pour Mavididi

Selon nos informations, la Juventus a subitement exigé une vente de Stephy Mavididi avant le 30 juin. Un contrat de quatre ans attend le principal protagoniste dans l’Hérault, mais il semblerait que ce dossier se distingue par sa complexité. En effet, deux clubs n’ont pas renoncé à attirer le buteur britannique dans leurs filets. Selon nos informations, l’Atalanta souhaiterait enrôler l’ancien Dijonnais et la Juventus ne verrait pas d’un mauvais œil la possibilité de céder son joueur au club italien.

En parallèle, un autre club français peut encore rafler la mise : le LOSC. Comme nous vous le révélions, Loïc Rémy, proche de parapher une prolongation de contrat avec les Dogues, a finalement pris la poudre d’escampette et devrait s’engager avec Benevento. Avec le départ de Victor Osimhen qui se profile, les dirigeants lillois se retrouvent au pied du mur et doivent impérativement se renforcer en attaque. Ces dernières heures, le LOSC est revenu dans la course et parait tout sauf résigné dans ce dossier. De son côté, la Juventus aimerait boucler la vente de Mavididi rapidement. Celle-ci devrait lui rapporter au moins 5 millions d’euros. La journée de mardi s’annonce décisive…