Actuel troisième de Liga et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, l’Atlético de Madrid affiche déjà son nouveau maillot domicile pour la saison 2020/2021.

Après Chelsea mercredi, Nike enchaîne donc les sorties des nouveaux maillots avant même la fin des championnats. Une décision qui peut s’expliquer par les nombreux stocks de maillots qui se sont cumulés dans les usines en raison de la pandémie de coronavirus.

Même si les supporters Rojiblancos ne sont toujours pas autorisés à se rendre au Wanda Metropolitano, ces derniers peuvent se réjouir de la nouvelle tunique que porteront les hommes de Diego Simeone. En effet, le maillot domicile 2020/2021 a un look rétro et élégant avec ce col polo bleu marine accompagné de deux boutons blancs, qui peut faire penser au maillot de la saison 1996/1997, quand “El Cholo” Simeone foulait encore la pelouse du stade Vicente Calderon.

On retrouve évidemment les rayures verticales rouges et blanches ainsi qu’une fine bande bleu marine sur les côtes. Le sponsor maillot reste “Plus500” tandis qu’un short marine et des chaussettes rayées complètent la nouvelle tenue domicile de l’Atletico Madrid.

À noter que les Matelassiers avaient évolué avec un maillot similaire contenant un col polo bleu lors de la saison 2014/2015, même si celui qu'ils porteront en 2020/2021 est plus sophistiqué et élégant.