Pendant le confinement, Laure Manaudou a donné de ses nouvelles via ses réseaux sociaux. Ainsi, elle a partagé avec sa communauté ce challenge impossible qu’elle a voulu réaliser avec son compagnon, Jérémy Frérot. Les deux tourtereaux sont en couple depuis 2015. De leur amour est né en 2017 un petit garçon prénommé Lou. L’année suivante – le 18 mai 2018 précisément – ils se sont mariés dans les Landes. Avant ça, Laure Manaudou était en couple avec Frédérick Bousquet, lui aussi nageur. Ensemble, ils ont eu une fille née en 2010 qui se prénommé Manon.

En fin de semaine dernière, Laure Manaudou a partagé un souvenir de sa participation à l’émission “À l’état sauvage” avec Mike Horn. En légende d’un cliché qu’elle a posté sur Instagram, l’ex-nageuse a fait savoir qu’elle voulait revivre cette expérience inédite, tournée en septembre 2016. Pour rappel, elle avait posé son sac à dos dans la bande de Caprivi en Namibie où elle avait parcouru avec l’explorateur 130 kilomètres en 5 jours, sous une température de plus de 40 degrés.

Réunion de famille à Marseille

Lundi 22 juin, sur sa page Instagram, Laure Manaudou a partagé ses retrouvailles avec sa famille, après plus de deux mois de confinement à cause du coronavirus. Ainsi, elle a retrouvé à Marseille ses deux frères, Florent Manaudou et Nicolas Manaudou. Ce dernier, discret dans les médias, est entraîneur de natation. Il a 34 ans. En légende de sa publication, la femme de Jérémy Frérot a posté le message suivant : “Quand 6 mois est une éternité. Family love”.

Dans sa story, Laure Manaudou a partagé d’autres moments en famille, notamment une photo sur laquelle son père Jean-Luc Manaudou apparaît dos à dos avec son frère, Florent Manaudou. “Toujours là le padre. Pas loin de Florent Manaudou en taille”, a-t-elle posté. Elle a aussi profité de ses deux nièces Rose et Romy et de son neveu Soan.

Par Non Stop People TV