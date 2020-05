Laurent Gbagbo a 75 ans, ce dimanche 31 mai 2020, un anniversaire en liberté conditionnelle. Retour sur une vie marquée par la prison.

L’ancien Président ivoirien, Laurent Gbagbo (2000-2010), en résidence surveillée à Bruxelles, après son procès à la Cour pénale internationale (CPI), pour crimes contre l’humanité, a aujourd’hui, 75 ans. Nous levons, à travers une série d’articles, un pan de sa tumultueuse vie d’homme politique ivoirien.

1970 : Entrée dans l’enseignement en Côte d’Ivoire, en qualité de professeur d’histoire et de géographie au Lycée classique d’Abidjan. Il reprend aussitôt ses activités politiques et ne cache plus son hostilité à la politique d’Houphouët-Boigny, Président du pays.

31 mars 1971 : Arrêté et envoyé dans les camps militaires d’Akouédo, Séguéla et Bouaké en compagnie d’autres jeunes intellectuels contestataires de l’époque. Janvier 1973 : Il est libéré et affecté à la direction de la pédagogie ;

De septembre 1974 à septembre 1977. Successivement Attaché et chargé de recherche.

18 février 1992

Laurent Gbagbo au palais présidentiel

Laurent Gbagbo et son épouse sont arrêtés et conduits au Commandement Supérieur de la Gendarmerie à la suite d’une marche de protestation qui s’est soldée par des casses et des dégâts importants.

« Sur instruction du Général Tanny, Simone et Laurent Gbagbo sont conduits à la caserne de gendarmerie d’Agban et deux jours plus tard, à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (Maca). »

Pour rappel, le 28 janvier 1992, les résultats de la Commission d’enquête, mise sur pied après les évènements du 17 mai 1991, à la cité universitaire de Yopougon, révèlent que ‘’des jeunes filles ont été violées par les bérets rouges dans la chambre de leur camarade étudiant tandis qu’une femme subissait le même sort en public cette fois, non loin du parking de Yopougon.

’’C’est pour exiger des sanctions contre les auteurs de cette ‘’barbarie’’ que la marche de ‘’protestation’’ a eu lieu. Sur instruction du Général Tanny, Simone et Laurent Gbagbo sont conduits à la caserne de gendarmerie d’Agban et deux jours plus tard, à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (Maca). Michel, le fils aîné de Laurent Gbagbo, venu s’enquérir de son état le lendemain, est également écroué bien qu’étant absent à la marche du « mardi noir ». Selon Amnesty international, au moins.

