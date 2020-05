La Cour pénale internationale autorise sous conditions les deux hommes à voyager et à s’installer où ils le souhaitent.

Cependant, les deux ex-prisonniers ivoiriens de la Cour pénale internationale ne peuvent pas voyager dans une trentaine de pays à travers le monde. AfrikMag vous liste les pays concernés. Rappelons que ces pays sont ceux qui n’ont pas ratifié le traité de Rome. Ils ne sont donc pas membres de la CPI.

Ce sont: Algérie – Angola – Arménie – Bahamas- Bahreïn- Cameroun

Égypte- Émirats arabes unis -Érythrée- États-Unis-Russie

Guinée-Bissau- Haïti – Salomon- Iran- Israël- Jamaïque

Kirghizistan- Koweït – Maroc – Monaco- Mozambique

Oman- Ouzbékistan- Syrie-Sao Tomé-et-Principe- Soudan

Thaïlande- Ukraine -Yémen- Zimbabwe

Pour rappel, en janvier 2019, après plus de sept ans passés en détention à La Haye, Laurent Gbagbo a été reconnu non coupable en janvier 2019 de crimes commis entre 2010 et 2011 au cours des violences postélectorales en Côte d’Ivoire, qui avaient fait quelque 3 000 morts en cinq mois. Il avait été acquitté au même moment que Charles Blé Goudé, ex-chef des Jeunes Patriotes ivoiriens.

Mais Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, avait fait appel de cet acquittement.

Les deux alliés avaient été libérés en février de la même année sous conditions, dont l’obligation de résider dans un État membre de la CPI disposé à les accueillir en attendant le procès en appel.