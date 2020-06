« Je n’ai pas son salaire, hein. C’était une autre époque a priori » Laurent Ournac serait-il jaloux de Mimie Mathy ? C’est en tout cas ce qu’il avait laissé croire à nos confrères en avril dernier. En effet, l’interprète de Joséphine Ange Gardien, ne gagne pas moins de 250 000 par épisode tourné. Une somme visiblement très éloignée de ce qu’empoche l’acteur de Camping Paradis…

Alors depuis, de nombreuses rumeurs circulent au sujet de cette rivalité financière entre les deux acteurs et amis. Pourtant, à l’époque, Laurent Ournac avait déjà tourné dans la célèbre série de Mimie Mathy, et inversement. C’est d’ailleurs pour cette raison que le comédien de Camping Paradis a souhaité s’exprimer sur ce sujet faisant débat depuis déjà plusieurs jours.

“Coucou les amis, je vous fais une petite vidéo car j’ai reçu pas mal de messages d’entre vous pour me parler d’articles qui circulent sur le net, traitant d’une guerre entre Mimie Mathy et moi, pour des raisons d’argent et de salaire. Je serais jaloux, je lui en voudrais. Il n’y a pas de guerre entre Mimie et moi, tout va bien ! On se connaît depuis 15 ans, on a fait plusieurs téléfilms ensemble, il ne faut pas croire tout ce qu’on raconte : je gagne ce que je gagne, elle gagne ce qu’elle gagne. » Voilà qui est donc un peu plus clair. Car si Mimie Mathy remporte 250 000 euros lors de chaque tournage, de son côté, Laurent Ournac est lui aussi « loin d’être le plus à plaindre ». En 2011, il avait dévoilé son salaire en direct d’MFM, “Je suis encore un petit junior qui arrive dans la boîte, c’est nettement moins que les ténors du barreau. C’est beaucoup moins et en même temps c’est énormément par rapport à ce qu’on peut imaginer dans la vie. C’est un peu moins de 100.000 euros par épisode“. Un salaire tout de même conséquent, mais a-t-il évolué aujourd’hui ? Voilà peut-être la raison de cette constatation de sa part au cours du mois d’avril, faisant aujourd’hui polémique…

Une chose est sûre, suite au récent scandale d’un des épisodes de Joséphine ange gardien, Mimie Mathy n’a certainement pas envie d’en affronter un autre…

