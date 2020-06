Voilà déjà cinq ans que Laury Thilleman file le parfait amour avec Juan Arbelaez. Depuis leur rencontre sur un plateau de télévision en 2015, l’ancienne reine de beauté et le chef cuisinier vivent un véritable conte de fées sans une ombre au tableau.

Plus amoureux que jamais, les deux tourtereaux ont, au fil des années, multiplier les projets communs, aussi sur le plan personnel que professionnel. Après quatre années de vie de commune, celle qui a été élue Miss France en 2011 et son amoureux se sont donc dit “oui” le 21 décembre 2019 durant une cérémonie civile intimiste.

Après un traditionnel mariage à la mairie devant familles et amis, Laury Thilleman et Juan Arbelaez avaient pour projet de célébrer leur union lors d’une seconde cérémonie en Colombie, le pays natal du chef cuisinier… mais aussi de partir en lune de miel. Deux projets qui n’ont finalement pas avoir lieu à cause de la crise sanitaire du coronavirus et des mesures liées au confinement.

Laury Thilleman bientôt maman ?

À 28 ans Laury Thilleman est-elle enfin prête à devenir maman ? À l’instar de Laurent Ruquier, c’est LA question que tout le monde se pose dernièrement. Face aux interrogations, la jolie brune a décidé de mettre les choses au clair : “Pour le moment, le sujet n’est pas d’actualité” a-t-elle déclaré avec fermeté dans les colonnes de Télé 7 Jours, ce lundi 1er juin 2020.

“Nous approchons à peine de la trentaine. L’envie viendra au moment venu, mais, une chose est sûre, nous ne réfléchirons pas” a ajouté la jeune femme originaire de Bretagne.

“Juan sera le père de mes enfants. J’en suis intimement convaincue et c’est la raison pour laquelle je ne veux pas me presser” avait déjà confié Laury Thilleman à Paris Match en 2018.

Par E.S.