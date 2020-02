Lauryn Goodman a révélé que le père de son bébé à naître est le footballeur de Manchester City et d’Angleterre Kyle Walker.

La femme de 29 ans a annoncé sa grossesse le mois dernier mais a gardé jusqu’à présent les détails concernant l’identité du père.

S’adressant au Sun dimanche, Lauryn a affirmé qu’elle était “ harcelée ” pour la paternité de l’enfant à naître et a choisi de s’exprimer afin “ d’arrêter une fois pour toutes la spéculation ”.

Elle a révélé: “ Les rumeurs et les ragots commencent à circuler et je préfère que les gens l’entendent de la bouche du cheval, donc je veux arrêter toutes les spéculations une fois pour toutes.

«Kyle Walker et moi attendons un bébé en avril et il a été conçu au cours d’une période que nous avions séparée de nos partenaires précédents. Ce sera la dernière fois que j’en parlerai et je ne partagerai que le parcours positif à l’avenir. »

Kyle et Annie se sont séparés quand un ami de Laura a tendu la main pour dire à la maman de trois qu’il l’avait trompée.