L’avocat d’Aliou Sall déballe sur le salaire de Abdoul Mbaye et Moustapha Diakhaté

«Le faux débat, c’est de parler du salaire d’Aliou Sall : 12 millions de francs Cfa par mois dans la société Petrotim. Au même moment, Abdoul Mbaye, Premier ministre, gagnait 65 millions de francs Cfa. Il ne le dit pas. Moustapha Diakhaté gagnait 13 millions par mois, il ne le disait pas.»

Me Thiam, qui était face à la presse, ajoute : «Il y a des Sénégalais qui gagnent plus que lui, qui ont profité de ce pays beaucoup plus que lui et qui se victimisent, qui se mettent en sentinelle et qui font des marches pour tromper le peuple.»

SENEWEB