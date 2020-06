La suite après cette publicité

C’est ce qu’on appelle un sacré retournement de situation. En fin de contrat et condamné à un départ par Leonardo en personne à la mi-juin , Layvin Kurzawa (27 ans) a finalement prolongé son contrat au PSG. Le latéral gauche a signé pour 4 ans supplémentaires. Il est donc lié au club de la capitale jusqu’en 2024 et en profite pour prendre une belle augmentation de salaire

Arrivé à l’été 2015 en provenance de Monaco, l’international français (13 sélections, 1 but) souffle le chaud et le froid dans ses prestations, alors qu’il était prédestiné à occuper durablement sa place dans le onze parisien. Apparu à 135 reprises au PSG (pour 13 buts), il aura donc quelques années de plus pour tenter de devenir un titulaire indiscutable.