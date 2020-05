La CAF a procédé au versement anticipé des primes des compétitions interclubs (Ligue des Champions, Coupe de la Confédération).

La Confédération africaine de football fait un geste pour les clubs du continent. « Face aux inquiétudes permanentes causées par la pandémie de Covid-19 à l’origine de la suspension des activités de football sur le continent, la CAF a décidé d’anticiper le paiement de la dernière tranche des primes prévues pour les clubs participant aux compétitions interclubs de la CAF pour la saison 2019/2020 », a indiqué sur son site officiel l’instance, désireuse de réduire la charge financière des 32 clubs ayant atteint les phases de groupes de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération.

« Le monde du football, et par conséquent le football africain, traverse des difficultés sans précédent. La situation actuelle a eu un effet révélateur sur les parties prenantes du football africain. Et la CAF, sensible aux besoins de nos clubs, acteurs majeurs de notre football, a initié le paiement de leurs primes bien à l’avance », a déclaré le président de la CAF, Ahmad Ahmad. Pour rappel, le minimum garanti pour les clubs participant à la Ligue des Champions est de 550.000 dollars et 275.000 dollars pour la Coupe de la Confédération. En temps normal, les clubs reçoivent leurs primes pour ces deux compétitions à la fin de la saison.

Football 365

wiwsport

