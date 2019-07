LDC – «Claude Le Roy m’a fait payer 500 € à un marabout africain et le PSG a gagné 5-0»

Une histoire invraisemblable ! L’ancien Président du PSG, Michel Denisot, raconte comment Claude Le Roy lui avait proposé les services d’un marabout africain pour gagner un match de Ligue des Champions.

Journaliste puis ancien Président du Paris Saint Germain, Michel Denisot a fait des révélations sur Europe 1 il y a quelques années. Alors, dirigeant du PSG à l’époque, Michel Denisot avait perdu 3-0 un match de Ligue des Champions pour avoir aligné un joueur suspendu. Au match retour, Claude Le Roy, alors Directeur sportif du club (1997-1998) lui a proposé les services d’un marabout africain afin de renverser Bucarest.

« Il y avait une erreur administrative. C’était Laurent Fournier. Il a joué suspendu. On ne le savait pas. L’adversaire ne le sait pas non plus. Donc il n’y a pas de réclamation et ça s’est terminé à 3-2 à Bucarest. Ça arrive à l’UEFA, ils ont tout contrôlé et nous ont dit : vous avez fait jouer un joueur suspendu. Donc match perdu 3—0 (c’est le règlement, Ndlr). Il y a le match retour à faire et les joueurs réagissaient assez bien à cette bévue et puis, j’avais dans mon staff, Claude Le Roy qui avait entraîné beaucoup en Afrique et a gagné la Coupe d’Afrique au Cameroun etc. Il me dit : Il y a les marabouts qui m’appellent et tout. Je lui ai dit je prends tout alors, allons-y pour le Marabout ! », Va-t-il révélé.

Il a alors envoyé une somme de 500 euros au Marabout qui a fait le travail ! Le PSG a gagné exactement comme l’avait révélé Claude Le Roy et d’autres entraîneurs et dirigeants dont Leonardo (ancien Parisien) ont fait recours au service du marabout qui finalement a fait fortune.

« Alors je découvre Western Union, je dépose l’argent pour le marabout, c’était 500 euros. Deux jours avant le match, il (Claude Le Roy,, Ndlr) m’annonce 5-0 et le 4è but sera marqué à la 41è minute par le numéro 18 et j’ai dit d’accord. A l’arrivée, on a gagné 5-0 et le 4è but a été marqué à la 41è minute par le numéro 18. Deux, trois après, le Président du Havre m’appelle. Il venait de perdre 3 matchs de suite et demande : Tu peux me donner le numéro du Marabout ? Ensuite Leonardo, joueur du PSG à l’époque qui devient ensuite entraîneur du Milan AC dans une mauvaise passe, paye un match aller contre une équipe et m’appelle pour le Marabout et donc, le Marabout a fait fortune par la suite… »

afriquesports