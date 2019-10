La troisième journée de la Ligue des champions reprend ses droits mardi. Après avoir battu le Real Madrid et Galatasaray, le Paris Saint Germain va tenter de poursuivre sur sa lancée face au Club Bruges de Mbaye Diagne et Krépin Diatta. Mais ce sera sans son milieu défensif Idrissa Gana Gueyesouffrant d’une contracture aux ischios-jambiers, et de son attaquant Neymar.

Pour ce choc, le sélectionneur parisien Thomas Tuchel a décidé de convoquer un groupe de 20 joueurs. L’entraîneur allemand pourra notamment compter sur:

BERNAT Juan

CAVANI Edinson

CHOUPO-MOTING Eric-Maxim

DAGBA Colin

DI MARIA Angel

DIALLO Abdou

HERRERA Ander

ICARDI Mauro

INNOCENT Garissone

KIMPEMBE Presnel

KURZAWA Layvin

MARQUINHOS

MBAPPE Kylian

MEUNIER Thomas

NAVAS Keylor

PAREDES Leandro

RICO Sergio

SARABIA Pablo

THIAGO SILVA

VERRATTI Marco

Absents :

BAKKER Mitchel

BULKA Marcin

DRAXLER Julian

GUEYE Idrissa

KEHRER Thilo

MBE SOH Loïc

NEYMAR JR