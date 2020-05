Si la Liga reprendra ses droits la deuxième semaine de juin , les clubs espagnols encore engagés en Ligue des Champions ne sont pas encore fixés concernant la reprise de la compétition européenne. Un retour de la C1 est annoncé en août mais il n’a été officialisé par l’UEFA. Tombeur de Liverpool en huitième de finale, l’Atlético de Madrid a fait le plein de confiance pour espérer faire quelque chose de grand cette saison. Et les Colchoneros peuvent compter sur le soutien du maire de la capitale d’Espagne, José Luis Martínez-Almeida. De passage dans le programme « El Partidazo de COPE » de la radio Cadena COPE , le maire de Madrid s’est enflammé sur le parcours européen de l’Atlético.

Supporter de la formation de Diego Simeone, il mise évidemment sur un sacre de son équipe favorite cette année. « Cette Ligue des Champions est celle de l’Atlético. On a éliminé le champion en titre au cours de la saison la plus étrange », déclare-t-il. Malgré son amour pour l’Atlético, José Luis Martínez-Almeida espère que l’autre club madrilène, le Real, renversera Manchester City après avoir perdu 2-1 en huitièmes de finale aller. Il espère voir une troisième finale de C1 entre les deux clubs, après celles de 2014 et 2016, toutes deux remportées par le Real. Il a ironisé à ce sujet. « La troisième finale sera la bonne. Cette fois, en finale Real-Atlético, Clattenburg n’arbitrerait pas », a-t-il rapporté, en faisant référence aux aveux de l’arbitre, Mark Clattenburg, qui a tenu le sifflet lors de la finale de C1 2016. Ce dernier a reconnu son erreur d’avoir accepté le but de Sergio Ramos car il était hors-jeu. Le Real s’était imposé aux tirs au but…