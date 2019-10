La suite de la troisième journée de la Ligue des Champions a lieu ce mercredi soir, avec un choc entre l’Inter Milan et Dortmund. Dans les autres groupes, Liverpool et Naples sont sur leurs gardes, tandis que Lyon peut faire une belle opération face au Benfica.

Liverpool tente la relance à Genk

Tranquilles en Premier League, les champions d’Europe en titre montrent quelques signes de faiblesse en Ligue des champions. En effet, Klopp et ses hommes sont deuxièmes de leur poule, à égalité de points avec le Red Bull Salzbourg, qui leur a dernièrement causé de belles frayeurs à Anfield, en passant tout près d’une remontada. Pour cette 3e journée de C1, les Reds voudront taper du pied sur le gazon face au modeste Genk.

Naples veut confirmer son statut

De l’autre côté, Naples de Kalidou Koulibaly se déplace en Autriche pour affronter Salzbourg. Les Italiens ont très bien lancé leur campagne, en s’imposant à domicile face à Liverpool (2-0). Mais lors de leur deuxième match, la maladresse des attaquants napolitains, celle de Milik notamment, empêchée aux hommes d’Ancelotti de récolter les trois points à Genk (0-0).

Voici le programme du mercredi

16h55: Ajax Amsterdam – Chelsea (Groupe H), RMC Sport 2

16h55: RB Leipzig – Zenith Saint-Petersbourg (groupe G), RMC Sport 3

19h: Benfica-Lyon (groupe G), RMC Sport 1

19h: Lille – Valence (groupe H), RMC Sport 2

19h: Slavia Prague – Barcelone (groupe F), RMC Sport Live 5

19h: Inter Milan – Borussia Dortmund (groupe F), RMC Sport Live 6

19h: Genk – Liverpool (groupe E), RMC Sport Live 7

19h: Salzbourg – Naples (groupe E), RMC Sport Live 8