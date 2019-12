Le tirage au sort des 1/8 de finale de la Ligue des Champions, a déjà donné de grosses affiches à couper le souffle !

Real – City : une superbe affiche !

Real Madrid vs Manchester City, Chelsea vs Bayern Munich, Liverpool vs Altletico Madrid ou encore Naples vs Barcelone, sont les gros chocs de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Les premières équipes citées vont recevoir au match aller, qui se joueront les les 18, 19 et 25, 26 février 2020. Les matches retour vont se tenir les les 10, 11 et 17, 18 mars 2020.

