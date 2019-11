En quelques saisons à Liverpool, Sadio Mané s’est hissé parmi les meilleurs footballeurs de la planète. Nommé parmi les 30 postulants pour le Ballon d’or, le Sénégalais fait partie des favoris pour ce titre. Mais pour remporter le Ballon d’or, Sadio Mané pense qu’il doit d’abord se faire distinguer dans le collectif de Liverpool.

« Honnêtement, comme je l’ai dit, cela (le Ballon d’or) a toujours été un de mes rêves d’enfance. Le fait que je figure sur la liste des nominés est dû aux fruits du travail que j’ai accompli pendant longtemps. C’est plus un rêve qu’une obsession, je suis d’abord et avant tout au service du collectif, et si je suis capable de me distinguer dans ce collectif, le Ballon d’Or viendra », déclare le Sénégalais.

Pour lui, il est encore loin de ses 2 principaux concurrents pour ce titre, Messi et Ronaldo. « Ces joueurs (Messi et Ronaldo) sont des monstres. Je pense que je suis encore loin d’eux. Comme je l’ai dit, je vais faire tout ce que je peux pour atteindre leur niveau », ajoute l’enfant de Bambali à l’Equipe du Soir.