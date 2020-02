La direction du FC Barcelone aurait engagé une entreprise afin d’améliorer son image et attaquer diverses personnalités… dont certains de ses joueurs comme Lionel Messi ou Gerard Piqué.

Une entreprise pour écorner l’image des joueurs

Ça craquelle à nouveau au club Barcelone. Ainsi, après l’épisode Messi-Éric Abidal, le club fait face à une nouvelle crise, ce lundi.

D’après l’equipe.fr, la direction du club aurait engagé une entreprise afin d’améliorer son image et attaquer des joueurs et autres personnalités liés au club sur les réseaux sociaux.

Messi et consorts les principales cibles

Et, Lionel Messi, Gerard Piqué, Pep Guardiola, Xavi ou encore Carles Puyol, seraient les cibles de la société de com. Mais également de possibles candidats à la prochaine élection présidentielle prévue l’année prochaine.

L’aveu du club catalan

Le Barça aurait reconnu l’existence de ces comptes « non-officiels » destinés à préserver la réputation du président et du club. Mais réfute cependant l’idée d’avoir voulu nuire aux diverses personnalités citées.