Dembélé poussé vers la sortie

En Espagne, les liens entre la Juventus et le Barça font encore les gros titres. Le journal Sport parle d’un «double troc» ce mercredi, d’une opération sans précédent entre les deux clubs. Miralem Pjanic et Mattia De Sciglio arriveraient en Catalogne, en échange de Jean-Clair Todibo, et d’Ivan Rakitic ou Arturo Vidal, dont le nom circule aussi dans un possible échange avec l’Inter contre Lautaro Martinez. On parle également du mercato blaugrana en Une de Mundo Deportivo, mais les noms sont différents cette fois. Le Barça veut se renforcer en défense et multiplie les pistes. Milan Škriniar, Daniele Rugani, Matthijs de Ligt et Mattia De Sciglio intéressent beaucoup le club catalan, qui pourrait proposer des transactions avec Samuel Umtiti et Nelson Semedo. Le cas d’Ousmane Dembélé est aussi évoqué dans la presse espagnole, notamment par le journal As. Trois mois après son opération, le Français est au milieu de nulle part, explique le quotidien ibérique. D’après As, Dembélé a disparu de la scène publique, et son futur ne semble pas s’inscrire à Barcelone. En effet, son club essayerait de le mettre dans toutes les opérations possibles, pour s’en débarrasser.

Embouteillage sur les ailes au Real

Un autre Français fait la Une en Espagne, il s’agit de Zinedine Zidane. Il fait les gros titres du journal As, à cause d’un problème dans son effectif. Un problème de riche, puisqu’il a trop de joueurs au même poste, celui d’ailier. Le quotidien ibérique explique ainsi qu’avec le retour des blessés, 7 attaquants peuvent évoluer à la même position. L’entraîneur va devoir choisir entre Gareth Bale, Eden Hazard, Marco Asensio, Lucas Vasquez, Brahim Diaz, Rodrygo et Vinicius ! Une sacrée liste pour Zizou, et un énorme embouteillage sur les ailes qui pourrait bien poser quelques soucis au Real Madrid.

La voie est libre pour la Juve

En Italie, il y a du mouvement, et on parle beaucoup du mercato. En particulier autour du jeune Sandro Tonali, de Brescia. Ce dernier est au cœur d’un bras de fer entre l’Inter et la Juve, et selon Tuttosport, c’est la Vieille Dame qui aurait maintenant l’avantage. Car la probable venue d’Arturo Vidal à l’Inter pousserait Tonali en direction de la Juventus. Les Bianconeri ont la voie libre pour la jeune pépite du football italien, selon le journal transalpin.