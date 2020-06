La suite après cette publicité

Sa capacité à casser des lignes et à porter le ballon vers l’avant sont souvent efficaces. Autant de qualités qui avaient convaincu Tottenham de lâcher 60 M€ pour arracher Tanguy Ndombele à l’Olympique Lyonnais l’été dernier. Oui, mais voilà, l’inconstance de l’international français, voire même une certaine nonchalance déjà aperçue à Lyon, subsistent toujours du côté de Tottenham. Et, depuis l’arrivée de José Mourinho en novembre dernier, l’ancien Lyonnais peine à s’imposer chez les Spurs. Entre problèmes physiques et prestations en demi-teinte, le principal intéressé ne peut évoluer avec la plénitude de ses moyens (19 apparitions en Premier League, 2 buts).

Comme évoqué en mai dernier, et confirmé par Téléfoot, sa relation avec José Mourinho s’est rapidement dégradée jusqu’à atteindre un point de non-retour. Souvent agacé, le technicien portugais n’a jamais mâché ses mots en conférence de presse, comme après la défaite des Spurs face à Southampton (1-0). : « Ndombele ? Il est tout le temps blessé. Il est blessé, pas blessé, il joue un match, la semaine suivante il est blessé… Ensuite, il rejoue un match, on est plein d’espoir, et c’est ainsi depuis le début de la saison. C’est un souci, bien entendu. ». Désormais, Ndombélé ne souhaite plus évoluer sous les ordres de José Mourinho.

Le PSG, le Bayern et le FC Barcelone attentifs

Malgré sa situation compliquée, le milieu de 23 ans, sous contrat jusqu’en juin 2025, a toujours la cote sur le marché. À commencer par le FC Barcelone, qui maintient un contact régulier avec son entourage. Comme révélé par Mundo Deportivo en mars, les Catalans apprécient le profil de l’ancien Lyonnais. Selon nos informations, il figure même en tête de liste du club Blaugrana. Avec le très probable départ d’Ivan Rakitic, les champions en titre espagnols cherchent à renforcer leur milieu de terrain avec un joueur box-to-box, au profil plus athlétique que celui des joueurs actuellement dans son effectif. Mais pour convaincre le joueur, Barcelone va devoir accélérer.

Car, parallèlement, les directions sportives des clubs étrangers se montrent particulièrement attentives. Le Bayern Munich d’Hasan Salihamidžić, son directeur sportif, maintient le contact. Le Paris Saint-Germain déjà évoqué en avril, dont le profil est loué en interne par Nasser Al-Khelaïfi et Thomas Tuchel, mais aussi Manchester United restent actifs dans ce dossier. La situation compliquée de Ndombélé est une aubaine pour les clubs intéressés qui devront néanmoins faire face à Daniel Levy. Réputé dur en affaires, le président des Spurs, est un fan du joueur et se dit convaincu que l’international français s’imposera à long terme. L’idée d’un prêt pourrait arranger toutes les parties. Les bases du dossier sont posées.

FootMercato

L’article Le Bayern, le PSG et le FC Barcelone toujours à l’affût de Tanguy Ndombélé est apparu en premier sur Snap221.info.