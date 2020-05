La suite après cette publicité

Joueur-clé du Bayern Munich depuis 2011, Manuel Neuer (34 ans) laissait planer le doute sur son avenir en Bavière. La raison ? Lié au géant allemand jusqu’en 2021, le portier souhaitait obtenir une prolongation jusqu’en 2025 assortie d’un salaire XXL de 20 M€ par an. Star de l’équipe, l’ancien pensionnaire de Schalke 04 désirait voir son statut au sein du club être justement récompensé. Sauf que ses prétentions ont longtemps été une source de blocage pour ses dirigeants.

Aujourd’hui, le problème est résolu. «Manuel Neuer, 34 ans, a prolongé son contrat avec le FC Bayern Munich jusqu’au 30 juin 2023», vient d’annoncer la formation germanique sur son site officiel. « Le FC Bayern est très heureux et satisfait que Manuel ait prolongé son contrat jusqu’au 30 juin 2023. Manuel est le meilleur gardien de but au monde et notre capitaine », a déclaré le patron du club, Karl-Heinz Rummenigge. Une sentiment de satisfaction également partagé par Oliver Kahn, membre du conseil d’administration.

Un bon compromis

«J’arrive à me mettre dans la situation dans laquelle Manuel se trouve. Nous avons compris dans quelle direction Manuel oriente sa carrière, ce qui est important pour lui. Avec sa prolongation de contrat, on a envoyé un signal fort». Même discours chez le directeur sportif Hasan Salihamidžić. «La prolongation du contrat est un signal important, tant pour le FC Bayern que pour Manuel. Ensemble, nous avons créé une situation gagnant-gagnant.»

De son côté, le principal intéressé est ravi d’avoir enfin eu gain de cause. « Dans les semaines qui ont suivi l’arrêt du championnat à cause de la pandémie de coronavirus, je ne voulais pas prendre de décision car personne ne savait quand et comment le football allemand reprendrait. Il était également important pour moi de continuer à travailler avec notre entraîneur des gardiens Toni Tapalovic. Maintenant que cela a été résolu, je regarde l’avenir avec beaucoup d’optimisme. Je me sens très à l’aise et chez moi en Bavière. » Tout est bien qui finit bien.