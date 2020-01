Le monde du basket continue de pleurer la mort de Kobe Bryant, légende de la NBA, retraité il y a quelques années. Parmi les hommages et les témoignages, celui du Sénégalais Ndongo Ndiaye, qui a eu l’occasion de rencontrer celui qu’on surnommé le « Black Mamba ».

“Vue sa carrière et son palmarès (5 fois champion NBA, deux fois champion olympique, 18 fois all-star…), Kobe Bryant avait développé une nouvelle philosophie, connue sous le nom de Mamba Way. Une philosophie que la jeune génération peut bien utiliser, et qui consiste à plus donner que les autres. Il était d’une compétitivité surdimensionnée”, a-t-il déclaré sur les ondes de la Rfm.

Et de poursuivre : “Je vous donne une anecdote, en 2000 j’ai eu la chance de le rencontrer alors que je me préparais pour les camps de la NBA Draft à Los Angeles. Une semaine après son titre NBA gagné, il venait déjà se préparer pour la saison prochaine. Lorsque nous entrions dans le gym à 6H du matin, il quittait déjà après avoir travaillé plus de deux heures. Un jour, je lui ai demandé pourquoi il faisait tout cela, et il me répondit que c’était juste pour mériter la responsabilité de prendre le dernier tir dans un match. Il manquera naturellement au monde de la balle orange”, ajoute Ndongo Ndiaye, le conseiller du président de la république en sport.