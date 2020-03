Le bilan de l’épidémie a dépassé les 3.200 morts dans le monde mercredi 4 mars. Retrouvez notre carte interactive permettant de visualiser le nombre de personnes contaminées depuis le début de la propagation du virus.

Le Sénégal a enregistré pour l’instant deux cas de coronavirus. Le pays le plus touché reste la Chine avec plus de 80.200 cas, suivie de la Corée du Sud avec plus de 5.300 cas et de l’Italie avec plus de 2.500 cas (et 79 morts).

A noter qu’un premier cas de nouveau coronavirus a été détecté en Argentine. L’épidémie se propage également en Allemagne, avec désormais 203 cas confirmés. Aux Etats-Unis, 126 cas, dont 9 décès ont été confirmés.

La France a enregistré son quatrième décès dû au nouveau coronavirus ce mardi 3 mars, tandis que 21 nouveaux cas ont été rapportés, portant le total à 212 depuis son apparition sur le territoire français.

L’Oise reste le département le plus touché, a précisé Jérôme Salomon. Mercredi, l’épidémie de Covid-19, a dépassé les 3.200 morts dans le monde, pour un peu plus de 93.000 personnes contaminées, et le niveau de risque lié au nouveau coronavirus pour les ressortissants de l’Union européenne a été relevé de « modéré à élevé ».

Menace « très élevée »

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a revu de son côté sa copie concernant l’épidémie de coronavirus en annonçant que la menace internationale était désormais « très élevée ». « Nos épidémiologistes ont suivi les développements du coronavirus en continu et nous avons maintenant augmenté notre évaluation du risque de propagation à très élevé », a fait savoir le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS. Une soixantaine de pays sont désormais touchés par le virus.

Restrictions et fermetures

Les Etats-Unis ont recommandé à leurs ressortissants d’éviter les voyages non indispensables en Italie, alors qu’à Rome, plus de 50% des réservations enregistrées jusqu’à la fin mars ont été annulées. L’Arabie saoudite, qui a suspendu l’octroi de visas touristiques aux ressortissants des pays les plus touchés, interdit aux ressortissants des pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) d’entrer dans ses villes saintes de La Mecque et Médine.

Le Liban a annoncé la fermeture de ses écoles et universités, ainsi que l’interdiction d’entrée sur son territoire de voyageurs venant de Chine, Italie, Iran et Corée du Sud. De son côté, Washington a reporté sine die un sommet avec l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (Asean) qui devait se tenir en mars à Las Vegas. En Italie, cinq matches du championnat de football prévus ce week-end, dont le choc entre la Juventus et l’Inter Milan dimanche, sont reportés au 13 mai.

La France, elle, annule tous les « rassemblements de plus de 5.000 personnes » en milieu fermé et certains événements en extérieur, comme le semi-marathon de Paris dimanche. Annulation également du dernier jour du Salon de l’agriculture.

Expansion

Le Covid-19 est devenu plus meurtrier que le Sras (syndrome respiratoire aigu sévère) en Chine, qui y avait fait 349 victimes en 2002-2003 (774 au total dans le monde). Mais les autorités sanitaires ont noté que le taux de mortalité du nouveau coronavirus était de 2,1%, les victimes étant soit très âgées ou atteintes de complications médicales préexistantes. A l’inverse, le Sras tuait presque 10% des patients.

Enfin, l’épidémie liée au Covid-19 pourrait entraîner un manque à gagner total de près de 30 milliards d’euros pour les compagnies aériennes en 2020, selon l’Association internationale du transport aérien (Iata), qui redoute la « première baisse mondiale » des réservations depuis 2003. Mesures de quarantaine, annulations de dessertes, chute du tourisme en Chine et du monde… 2020 « sera une année très difficile pour les compagnies aériennes », a prévenu le directeur général de l’Iata, Alexandre de Juniac.