Le Bitcoin est une cryptomonnaie autrement appelée monnaie cryptographique. Dans le cas de la dénomination unitaire, on l’écrit « bitcoin » et, dans le cas du système de paiement pair-à-pair on l’écrit « Bitcoin ».

Le Bitcoin a atteint un plus haut à 9 689 USD, hier, 5 février 2020, à 22h. La zone de résistance entre les 9 500 USD et les 9 600 USD, qu’il avait eu du mal à briser, devrait donc théoriquement et techniquement lui servir désormais de support solide pour la conquête de nouveaux sommets.

Le BTC a fait aujourd’hui une incursion au-dessus des 9 800 USD. Son cours est actuellement redescendu à 9 750 USD. Les yeux sont désormais rivés sur la barre des 10 000 USD.

La capitalisation boursière du Bitcoin a augmenté de 4,61% depuis hier. La zone de résistance d’aujourd’hui 6 février 2020, se situe entre les 9 700 USD et les 10 400 USD.

Tom Lee, le chef de recherche de Fundstrat Global Advisors, connu pour ses prévisions de prix du BTC, a déclaré dans une récente interview que les événements géopolitiques actuels et le prochain halving amélioreront le cas d’utilisation, et a ajouté : “Chaque fois que le Bitcoin revient à ses 200 jours, son gain moyen sur six mois est de 197%”.