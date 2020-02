Le Premier ministre Justin Trudeau a présenté samedi la promesse d’un accord d’investissement avec l’Éthiopie et de 10 millions de dollars pour aider les femmes africaines à autonomiser les femmes, tout en poursuivant sa tentative d’obtenir des votes africains pour la tentative du Canada de remporter un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies plus tard cette année.

Trudeau a également passé la première journée complète d’un voyage de trois jours à Addis-Abeba avec quelques-uns des plus gros frappeurs de l’Union africaine dans une série de tête-à-tête en marge de la 33e réunion du syndicat à Addis-Abeba.

Cela comprenait une grande partie de la matinée avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour des réunions et une visite privée d’un nouveau parc public et d’un zoo sur le terrain de la résidence du Premier ministre. La visite a été remarquable par sa durée et la facilité avec laquelle les deux dirigeants se sont promenés sur le terrain, bien qu’Abiy n’ait donné aucune indication sur la façon dont il se penchait pour le vote du conseil de sécurité.

Abiy a dit à Trudeau Éthiopie qu’elle était reconnaissante du soutien du Canada au fil des ans.

“Nous, Éthiopiens, avons un profond sentiment d’amitié envers le Canada”, a-t-il déclaré.

Influence éthiopienne, économie en hausse

Abiy a été nommé comme l’un des leaders les plus influents en Afrique, notamment par le magazine New Africa en 2018 et 2019, et figurait parmi les 100 personnes les plus influentes de Time Magazine en 2019.

L’automne dernier, il a également reçu le prix Nobel de la paix.

À la suite d’une réunion privée avec Abiy, Trudeau a noté la promesse d’une croissance économique rapide de l’Éthiopie et a déclaré que leurs réunions étaient une chance de faire passer les relations entre le Canada et l’Éthiopie au niveau supérieur.