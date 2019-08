Profitant de leur séjour à Dakar, les meilleurs écoliers de la Commune de Keur Socé, département de Kaolack, ont visité ce mercredi 29 août 2019, la quatrième Institution de leur République, à savoir le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE). Accompagné de leur maire, Malick Ndiégane, et de leurs encadreurs, ces mômes venus de 7 écoles élémentaires dont des « Franco-arabes » de cette commune du département de Kaolack ont été reçus par Mme la Présidente du Cese, Aminata Touré.

Sur place, cette crème de la Commune de Keur Socé et du pays ont visité le bureau des archives d’abord, avant de faire le tour de quelques coins et recoins de l’Institution. Il s’en est suivi un face à face avec Mme Aminata Touré à l’Auditorium du Conseil, Economique, Social et Environnemental. Entouré du président de la Commission Genre et Equité, Abdou Salam Guèye, de la Secrétaire Générale du Cese, Dr Anta Sané, du Conseiller en Education, Cheikh Ndiaye, la Présidente du Cese félicitera d’abord le maire de Keur Socé, Malick Ndiégane pour cette initiative tout en pensant que les 557 maires du Sénégal doivent l’imiter.

Se tournant vers les élèves, Mme la Présidente fait savoir à ses apprenants qu’elle a été élève comme eux. « Je voudrais que vous sachiez

que nous avons été des élèves comme vous avant d’être sur cette place là aujourd’hui.

Monsieur le Président de la République a été aussi élève avant de devenir président de la République.

Donc, si vous faites de très bons résultats à l’école, demain, vous pouvez être président de la République, président du Conseil Economique, Social et Environnemental, des ministres, directeurs généraux entre autres. Mais, seul le travail pourra vous permettre d’atteindre ce niveau », conseille en conclusion Mme la Présidente du Cese, Mme Aminata Touré. La rencontre a été bouclée par une photo de famille…