C’est le premier déplacement du Président élu de Guinée Bissau après son élection. Un signe de reconnaissance a l’endroit du Président Macky Sall qui l’a beaucoup soutenu pendant les moments difficiles. Le Président Umaro Sissoco Embalo rappelle notamment les 3 années passées chez le Président Macky Sall pendant les moments difficiles.

Apres l’avoir félicité pour sa victoire le Président Macky Sall l’a remercié pour cet acte qu’il a posé et promis de l’accompagner dans l’amitié et la fraternité entre les peuples du Sénégal et de Guinée Bissau.

