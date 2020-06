L’après covid-19, l’arène sera en ébullition car de grandes affiches sont en train d’être bien démarchées par des promoteurs tapis dans l’ombre. Après Luc Nicolaï qui avait ficelé le combat royal entre Modou Lô / Ama Baldé non encore disputé. Gaston Mbengue est en train de baliser son chemin d’entrer pour marquer ses empreintes en voulant mettre aux prises Bombardier / Eumeu Sène, Balla Gaye 2 / Boy Niang 2, Tapha Tine, Reug Reug, Sa Thiès / Gris Bordeaux… cependant, l’allure de ces combats grand contre petit risquerait d’être bloqué par le refus des ténors. Toutefois, l’on nous apprend qu’un promoteur est en train de démarcher le duel de rêve qui opposerait entre Sa Thiès et Reug Reug très réclamé par les amateurs et le lutteur de Thiaroye. Et les discussions sont en bonne voie.

Lutte TV

Lutte TV

L’article Le combat Sa Thiès / Reug Reug bien démarché est apparu en premier sur Snap221.info.