Ceux qui attendent que Taïb Socé fasse l’apologie du fait d’enchaîner des enfants dans les écoles coraniques, peuvent déchanter. Le discours du prêcheur est très clair: «Tout le monde me connaît à travers l’enseignement du Coran. Je suis, de surcroît, un produit des daaras. Mais je ne suis pas d’accord avec ces pratiques», a clarifié Taïb Socé sur 7tv.

Pour lui, ceux qui font de telles pratiques sont purement et simplement des ennemis de l’Islam: «Ceux qui dénoncent ces pratiques sont taxés d’être des ennemis de l’islam et de combattre la religion. Non. Ce sont eux les ennemis de l’islam. Parce quand quelqu’un constate ces pratiques dans les daaras, il ne sera jamais attiré par l’islam. Donc les ennemis de l’islam ce sont ceux là qui magnifient le fait d’enchaîner les enfants. Ce n’est pas comme ça qu’on apprend le Coran.»