A Ziguinchor, les jeunes envahissent les rues pour réclamer la levée du couvre-feu

« Lever couvre-feu ! Lever couvre-feu » scandaient les jeunes de Ziguinchor qui ont arpenté les rues de la ville.

A l’instar des autres régions du Sénégal, Ziguinchor a connu une nuit très agitée avec des manifestations qui ont maillées toute la nuit dans les quartiers de Lyndiane, Grand-Dakar et Boucotte soucoupapaye…

En effet, ils étaient des certaines de jeunes a investir les artères des différents quartiers de la commune de Ziguinchor pour réclamer la levée de l’état d’urgence assorti du couvre-feu qui disent-ils n’a plus raison d’être. Ces jeunes armés de pierres, de gourdins ont semé le désordre partout sur leur passage.

Des pneus brûlés, des routes barrées, des casses par ci et par là c’était là le décor constaté partout dans les artères de la ville occupées par des jeunes déterminés à découdre avec les forces de l’ordre et de sécurité. Les quelles forces se sont intervenues quelques minutes après le début des manifestations.

Un dispositif important de la police appuyée par un détachement du GMI et de la Gendarmerie a tenté tant que mal à disperser les manifestants. Il s’en est suivis des affrontements qui ont débutés aux environs de 22h et se sont poursuivis jusque tard vers 2h du matin. Des blessés ont été enregistré du côté des manifestations ainsi que dans les rangs de la police. Les forces de l’ordre ont procédé à plusieurs attestations et ont réussi à établir l’ordre après une rude bataille.

DEMBO JUNIOR COLY XIBARRU ZIG