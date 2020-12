Le Cri De Cœur De Ferdinand Coly: « Ce Qui S’est Passé Est Inadmissible. Je Ne Le Dis Pas Pour Moi Seulement »

Invité dans l’émission Confrontation sur la 2STV, Ferdinand Coly toujours trés mesuré dans ses paroles a parlé de ses activités de son passage en équipe nationale aprés avoir mis un terme à sa carriére professionnelle. Le Lion qui ne porte plus ses rastas a aussi abordé le contentieux judiciaire le liant à l’ex président du stade de Mbour.

« Après ma carrière, je me suis engagé sans réfléchir dans l’équipe nationale du Sénégal. J’étais Team Manager pendant 3 ans. J’ai donné le cœur , je me suis sacrifié, j’étais content d’être là. Parce que je l’avais choisi et c’était une façon pour moi de rendre au Sénégal ce qu’il m’avait donné. Aprés 3 ans d’exercice avec des résultats mitigés, des défaites et des péripéties qu’on a connu comme lors de ce fameux match face à la Cote d’ivoire où le stade Leopold Sedar Senghor a été suspendu… Il faut savoir partir quand on a donné le maximum et je pense aue j’ai donné le maximum pendant ces trois années, j’ai demissionné » explique t’il dans l’émission où il était invité avec ses anciens coéquipiers en 2002.

Le débat portant sur Pape Bouba Diop décédé le 30 novembre en France suite à une longue maladie a viré sur la reconversion des anciens internationaux et leur place dans le football sénégalais. Selon Coly, il faudra ouvrir les portes et offrir les possibilités aux ayants droits.

« Je pense qu’on a ouvert la voie parce qu’en 2008 – 2010, le football était trés compliqué. On a relancé ce football et les résultats sont arrivés graduellement. Il y’a beaucoup d’anciens qui sont laissés de coté. Il y’a du talent, des gens intègres. Il y’a des possibilités dans plusieurs domaines parce que le football est vaste » explique t’il.

Alors que le ministre des sports était en ligne, Amdy Faye l’a interpellé directement sur le contentieux juridique opposant Ferdinand Coly à Saliou Samb, président du Stade de Mbour. Une histoire d’escroquerie qui remonte à 2012, l’enquête est bouclée mais la procédure judiciaire est lente. L’ancien international aurait perdu un montant important d’argent.

« Mon problème est personnel » déclare t’il d’emblée visiblement gêné de s’en ouvrir dans l’emission rendant hommage à Pape Bouba Diop.

Toutefois, Coly n’a pas maché ses mots. « Je n’ai pas demandé quoique ce soit mais je suis venu investir dans mon pays. Ce qui s’est passé est inadmissible. Je ne le dis pas pour moi seulement, parce que je suis dans un combat. Aujourd’hui, beaucoup d’internationaux sont dans ce combat mais n’osent pas parler. Mais je ne suis pas venu dans ce plateau pour exposer mon problème, je suis venu pour rendre hommage. Il ne s’agit pas simplement d’accompagner ou de donner de l’argent parce que quand on est international, il faut savoir se gérer. On a pas tendu la main et on ne tendra jamais la main dans ce pays. Si nous on se met à tendre la main, que fera le « sénégalais Lamda ». On a pas le droit de tendre la main. J’ai un problème, je l’ai exposé, je laisse tout entre les mains de la justice mais 7 ans ce n’est pas 7 jours… » rappelle t’il.

