Il s’agit d’une initiative du Président de la République Son Excellence Monsieur Macky Sall pour appuyer et dynamiser l’entreprenariat des femmes et des jeunes en cohérence avec les objectifs du Plan Sénégal Emergent.

· En effet, le Sénégal est un pays où les femmes et les jeunes constituent les couches démographiques les plus importantes mais aussi les plus affectées par le chômage.:

o 60% des jeunes de 15 à 35 ans sont au chômage

o 33% des femmes

· La dotation annuelle de 30 milliards a pour objectif d’être un véritable outil d’autonomisation économique des femmes et des jeunes mais également un accélérateur de croissance des GIE, TPE, PME et autres opérateurs économiques.

· La DER apporte à ses cibles du financement mais aussi de la formation et de l’assistance technique.

· La DER est un instrument au service de toutes les sénégalaises et de tous les sénégalais sur l’ensemble du territoire national.

· La particularité de la DER réside dans la transparence, la simplicité et la célérité des procédures d’accès aux financements.