570, une date symbolique pour la Umma islamique, car commémorant la naissance du meilleur des hommes Seydina Mohamed (PSL). Amoureux du prophète (PSL), c’est à partir de cette date que Mohamed Abdallah Thiam, le serviteur du prophète des temps modernes s’est inspiré pour dédier à son Maître un livre de 570 poèmes intitulé « Le sauveur », portant tout son amour, ses services et son temps à Seydina Mohamed (PSL).

En effet, Le poète du prophète, Mohamed Abdallah THIAM (Sopé Nabi), de par son engagement, son dévouement et surtout son amour envers TAHA (PSL), se donne le challenge de pousser toujours plus loin et de gravir toujours plus haut les échelons de la poésie avec sa belle plume pour nous offrir ces trois chiffres 6 – 3 – 3 qui donnent un nombre impaire 633.

Un hommage exceptionnel pour le Prophète Mohamed (PSL) sur les 633 poèmes du deuxième livre ‘’Le sauveur’’ de Sope Naby qui comme dans le premier, 570, fait référence à la descente sur terre de Mouhamadou Moustapha (PSL). Mohamed Abdallah Thiam s’est donné un immense plaisir à prendre comme repère le retour vers Dieu du prophète de l’Islam en 633, à Médine.

Il n’y a jamais eu deux sans trois, ce qu’a vite compris Mohamed Abdallah Thiam, car généralement les bonnes choses s’enchainent et se répètent. C’est sur cette logique que le poète du prophète s’est basé pour faire sortir un troisième livre, cette fois de 750 poèmes, tous dédiés au Prophète Seydina Mohamed (PSL). Le livre ‘’Le sauveur’’ est un chef d’œuvre de la trempe des meilleurs livres au monde, portant sur la vie et les œuvres du Prophéte Mohamed (PSL), qu’un homme n’est jamais écrit.

De 570 à 750, passant par 633 poèmes, seul Mohamed Abdallah Thiam, le serviteur du Prophéte des modernes a su offrir aux amoureux de Naby Moustapha (PSL), cette belle plume pour sauver l’humanité à travers ses magnifiques phrases que constituent ce bon le livre ‘’Le sauveur’’.

Dieureudieuf Cheikh Mohamed Abdallah Thiam (Sopé Naby)