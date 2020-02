C’est la colère et la frustration chez Babacar Diop. Convoqué ce mardi matin au tribunal de Dakar pour l’affaire le liant à certains agents pénitentiaires de la Maison d’arrêt (Mar) de Rebeuss, Dr Babacar Diop ne rencontrera finalement pas le Doyen des Juges.

Le tribunal de Dakar devait écouter Babacar Diop dans le cadre de la plainte qu’il avait déposée contre certains agents pénitentiaires de la prison de Rebeuss pour actes de tortures. « Nous sommes très surpris du fait que le juge ne nous rencontre pas […] Nous sommes en présence d’une justice incompétente qui ne peut bénéficier de la confiance populaire », a indiqué Dr Babacar Diop, Secrétaire général des Forces démocratiques du Sénégal (Fds).

Une justice dépendante…

« Et pourtant le greffier du Doyen des Juges avait bel et bien programmé cette rencontre. Le fait qu’il refuse de nous rencontrer fait que nous pensons que la justice fait l’objet de pression pour soutenir ces agents pénitentiaires dans le mensonge et dans l’impunité… », a ajouté Dr Diop.

Le combat sera mené

« Nous allons continuer le combat. Nous allons nous battre pour que ces gens soient tous punis à la hauteur de leurs actes barbares. Nous allons trouver d’autres méthodes pour arrêter ces gens… » promet Dr Babacar Diop.