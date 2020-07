Il y en a qui se frottent les mains de voir leurs chiffres d’affaires accroître même en cette période de crise liée à la pandémie à covid-19. Ce sont les marabouts, féticheurs et autres charlatans qui ne peuvent que bénir cette rumeur qui s’est emparée sur les réseaux sociaux faisant circuler la mise sur pied de qui apparaît comme un « faux gouvernement ».

Dans les camps politiques au niveau de la mouvance présidentielle, on affûte les armes, rien qu’à cause de ce fake news. Un fake news qui apparaît pourtant comme le bienvenu. Chez certains ministres surtout ceux présentés sur le départ, l’on ne parvient plus à dormir, et l’on multiplie toutes sortes d’initiatives pour se distinguer auprès du Président de la République.

Des ministres dont on se demandait même s’ils faisaient partie du gouvernement, sortent enfin de leurs sommeils. Chacun se met à traiter tous les dossiers qui lui est parvenu avec toute la diligence requise. C’est une véritable pression qui s’installe chez nos ministres. D’autant que même s’il apparaît qu’il ne s’agit que d’un fake news sur la prochaine équipe gouvernementale présentée à travers certains réseaux sociaux, un remaniement ministériel se profile tout de même à l’horizon.

Le Président de la République Macky Sall qui a toutes les raisons pour ne pas être satisfait du travail de certains ministres, va remuer le cocotier. Ils sont nombreux les Sénégalais à se montrer mécontents de l’incompétence de certains ministres du gouvernement. Des ministres qui en vont jusqu’à ignorer les directives présidentielles et qui se distinguent par leurs arrogances.

La crise liée à la pandémie à covid-19 rend aujourd’hui nécessaire la formation d’un nouveau gouvernement qui doit être d’union nationale, mais avec à sa tête un Premier ministre pour coordonner son action. Un gouvernement capable de relever les défis qui attendent le Sénégal pour la gestion de la période post covid-19.

