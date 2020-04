Le FC Barcelone prépare l’avenir et tente ainsi de dénicher la perle rare. Celle-ci pourrait être Adolfo Gaich (21 ans). Selon les quotidiens As et Sport , le club blaugrana convoite l’attaquant argentin de San Lorenzo. La pépite d’1,90m a notamment fait parler d’elle pour ses très bonnes performances avec les catégories de jeunes de la sélection argentine (13 buts en 23 matches avec les U20, U22 et U23).

Adolfo Gaich compte également une sélection avec l’Albiceleste, lors d’un match amical contre le Mexique en septembre dernier (victoire 4-0). Son talent a sauté aux yeux de plusieurs clubs européens. Lors du mercato d’hiver, le Club Bruges avait tenté de le faire signer, en vain. Ce sont désormais l’AS Rome, Galatasaray ou encore l’Atlético Mineiro qui sont intéressés. Le FC Barcelone devra tirer son épingle du jeu. La valeur de l’intéressé est estimée à 11 M€ selon le site spécialisé Transfermarkt.