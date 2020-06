D’après la presse en Italie, la Juventus et le Barça ont trouvé un accord pour s’échanger Arthur Melo et Miralem Pjanic.

On se dirige vers la fin d’un interminable feuilleton. Après des semaines de négociations, de propositions toutes plus ou moins farfelues avec des formules d’échanges de joueurs, la Juventus et le Barça ont trouvé un accord. Dans les jours à venir, Arthur Melo et Miralem Pjanic devraient bien se croiser, le Brésilien partant en direction du Piémont, et le Bosnien se dirigeant lui vers la Catalogne. C’est La Repubblica qui donne la nouvelle ce lundi. Une officialisation est même attendue très bientôt. Elle pourrait intervenir avant le 30 juin.

Il ne manque plus qu’une seule chose pour conclure le deal. Les deux clubs ne se sont pas encore complètement entendus sur la somme à verser par la Vieille Dame. Le quotidien italien nous explique qu’Arthur est estimé à un prix légèrement supérieur (80 M€) qu’à Pjanic, lequel vaudrait aux alentours des 70 M€. Un terrain d’entente devrait rapidement être trouvé. Cette différence de prix s’explique surtout par l’âge des deux hommes. Le Brésilien n’a pas encore 24 ans (il les aura le 23 août prochain), quand l’ancien Lyonnais a lui fêté ses 30 ans durant le confinement.

Arthur accepte finalement de rejoindre la Juve

Les deux joueurs ont donc donné leur accord alors que ce n’était pas gagné d’avance. L’international auriverde (17 sélections) n’était pas très chaud pour quitter le Barça mais face à la détermination de la Juventus et au fait que les dirigeants catalans l’ont poussé dehors, il a fini par accepter cette idée. En plus de cela, il toucherait en Italie un bien plus gros salaire qu’en Catalogne. La direction turinoise lui a promis 5 M€ par saison. C’est le double de ce qu’il gagne actuellement.

Pour Miralem Pjanic, c’est une page qui se tourne. Arrivé à la Juventus à l’été 2016 en provenance de la Roma contre 35 M€, il est parvenu à s’imposer malgré une concurrence qui a toujours été féroce. Homme de base du onze d’Allegri, il a su le rester cette saison avec Sarri. Courtisé par le PSG également, c’est finalement en direction du Barça qu’il va s’en aller, un club où il a régulièrement été annoncé durant sa carrière. Après la Ligue 1 puis la Serie A, c’est donc la Liga qu’il s’apprête à découvrir. Et ici aussi, la concurrence sera rude.