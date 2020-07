La suite après cette publicité

Un an après avoir éconduit le FC Barcelone, Antoine Griezmann (29 ans) pensait quand même arriver en terrain conquis lorsque les Blaugranas ont déboursé 120 M€ (le montant de sa clause libératoire) pour arracher l’international tricolore (78 sélections, 30 buts) à l’Atlético de Madrid. Mais très rapidement, le natif de Mâcon a déchanté.

Malgré les démentis, les rumeurs sur sa relation compliquée avec le vestiaire culé, et surtout avec Lionel Messi, n’ont cessé de fusé. Ajoutez à cela un positionnement compliqué sur l’aile gauche et des bruits de couloir sur la supposée volonté du Barça de l’inclure dans l’opération Neymar et vous obtenez un mélange difficile à avaler pour l’ancien Colchonero. Un goût amer qui est en train de devenir acide depuis la reprise de la Liga.

Bartomeu n’est pas content

Auteur de 8 buts et de 4 passes décisives en 32 apparitions en championnat, Grizi n’a plus marqué en Liga depuis neuf matches et a dû faire banquette à trois reprises lors de ses six dernières apparitions. le choix de Quique Setién de le faire entre en jeu à la 90e minute hier soir face à l’Atlético (2-2) a d’ailleurs relancé le débat sur l’adaptation du Français en Catalogne.

Jusqu’ici, le joueur et son club ont toujours nié ce mal-être. Mais d’après AS, le club espagnol commence désormais à se poser sérieusement la question sur le futur de son attaquant. En attendant de savoir à quelle sauce sera mangé Setién, un constat s’impose : Griezmann a été relégué au statut de remplaçant. Une situation difficile à gérer pour un élément de son pedigree ayant coûté autant d’argent.

Mais visiblement, le président Josep Maria Bartomeu, dont le souhait premier était de miser coûte que coûte sur sa recrue, aurait revu son jugement. Le dirigeant catalan ne serait pas content du rendement de son joueur et les problèmes d’adaptation de Griezmann le feraient sérieusement réfléchir. Le quotidien espagnol précise même que l’idée de lui trouver une porte de sortie ne serait pas à exclure. Griezmann le fera-t-il mentir ?