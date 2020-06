La suite après cette publicité

Le Barça souhaite un retour de Guardiola

En Angleterre, c’est une véritable bombe que lâche le Daily Express, ce dimanche matin. En effet, le quotidien anglais rapporte que le FC Barcelone souhaite faire revenir Pep Guardiola ! Et le club catalan a bon espoir de faire revenir celui qui a tout gagné avec les Blaugrana entre 2008 et 2012. En effet, alors que Manchester City est en proie à des sanctions de l’UEFA concernant les règles du Fair-Play Financier, si ses sanctions se confirment, le Barça estime qu’il a de bonnes chances de convaincre Guardiola de revenir coacher Lionel Messi et ses coéquipiers. Selon le média, Guardiola serait, quant à lui, disposé à faire son retour en Catalogne. Affaire à suivre…

Une grande lessive se prépare à Manchester United

On reste à Manchester, avec une info mercato qui concerne l’autre club de la ville. Selon le Daily Star, Manchester United ne lâche pas Jadon Sancho. Les Red Devils ont fait du joueur du Borussia Dortmund, la cible prioritaire pour ce mercato estival. Sauf que l’ailier anglais est cher et son club réclame au minimum 120 M€ pour lâcher sa pépite. Olé Gunnar Solsjkaer serait prêt à se séparer de cinq joueurs pour financer le transfert. Ainsi, Alexis Sanchez, Jesse Lingard, Phil Jones, Chris Smalling et Andreas Pereira sont annoncés sur le départ.

L’Inter et la Juve dégainent les premiers

En Italie, le mercato commence à s’enflammer. En Une de la Gazzetta dello Sport, c’est le recrutement de l’Inter qui est à l’honneur. En effet, les Nerrazuri vont taper fort sur le marché des transferts en s’offrant Archraf Hakimi pour 40 M€ en provenance du Real Madrid, qui a convaincu pendant ses deux saisons de prêt au Borussia Dortmund. Alors que l’international marocain va s’engager dans les prochains jours, le club milanais peut passer à la vitesse supérieur dans le dossier Sandro Tonali, le joueur de Brescia ! De son côté, le Quotidiano Sportivo estime que Hakimi et Arthur, «c’est déjà le futur» de la Serie A. Pour le journal, c’est bien la Juve et l’Inter qui dégainent les premiers sur ce mercato. En effet, car l’autre dossier chaud qui agite l’Italie est l’échange qui va avoir lieu entre le FC Barcelone et la Juventus pour Miralem Pjanic et Arthur Melo. Les deux joueurs sont attendus à Turin aujourd’hui pour passer leur visite médicale.