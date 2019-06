Le fils de Baba Diao Itoc sous contrôle judiciaire?

Leral-Net- Mouhamed Diao, fils de Baba Diao Itoc, fait encore parler de lui lors de la soirée Sargal Foot Pros en menaçant le chauffeur de Me Augustin Senghor avec une arme à feu. Et pourtant, le fils du milliardaire, était dans un passé récent sous contrôle judicaire après l’affaire de l’assassinat du gardien de l’hôtel Cap-Ouest, Ce dossier judicaire est resté sans suite.

Mouhamed Diao serait-il intouchable puisqu’après avoir menacé de mort avec son arme à feu le chauffeur de Me Augustin Senghor, il a été purement et simplement relaxé par la gendarmerie . Est-ce que c’est parce que son père Baba Diao Itoc est un multimilliardaire que le jeune faiseur de trouble serait intouchable. Toute porte à le croire puisqu’il a été cité déjà une fois dans une affaire de drogue qui avait abouti à l’assassinat du gardien de l’hôtel Cap-Ouest. Depuis lors, le jeune homme a été relaxé et le dossier classé sans suite. Il a été libéré sans charge alors qu’il a menacé un honnète citoyen avec une arme. En période préélectorale alors que le porte d’arme est interdit par arrété du ministre de l’Intérieur. Quand il a été arrêté par la brigade de gendarmerie de Ngor et placé en garde à vue, il a été libéré le lendemain matin. C’est le surlendemain qu’il a été déféré devant le parquet avant d’être libéré sans la moindre charge. C’est scandaleux. Avant Ahmed, son frère Pépé, avait été arrêté pour le meurtre d’un vigile au Cap Ouest. Lui aussi a été élargi après quelques mois de prison alors que ses complices présumés croupissent toujours à Rebeuss. Affaire à suivre

