Serigne Bara fils d’un célèbre et influent marabout d’une confrérie religieuse a été arrêté et placé sous mandat de dépôt pour abandon de véhicules à un tiers mineur non détenteur de permis de conduire.

Quid de son arrestation ? Son frère, Mouhamed, âgé de 12 ans, seul au volant, a été interpellé par la police de Yeumbeul lors d’une opération de patrouille.

Selon le quotidien Les Échos, les faits remontent dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 août dernier, vers 23 heures.

Interrogé par les limiers, le jeune garçon accuse son grand frère Serigne Bara de lui avoir remis les clés du véhicule de son père de marabout.

Convoqué au commissariat, Serigne Bara avoue, minimise l’affaire et déclare vouloir aider son petit frère à se perfectionner au volant.

Il sera aussitôt arrêté et placé en garde à vue. Son influent de père de marabout exerce une forte pression sur les autorités pour le tirer d’affaires.

