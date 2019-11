Le tribunal des flagrants délits de Diourbel a condamné, hier vendredi, Serigne Sidy Omar Bousso à deux ans de prison ferme. Ce fils du richissime marabout et homme d’affaires, Serigne Aliou Bousso a été reconnu coupable de pédophilie et de détournement de mineure sur, F. Lo, une descendante de Serigne Touba âgée seulement de 14 ans. L’As qui donne l’information, signale qu’il devra également verser le franc symbolique à la partie civile.

Jeune marabout et businessman vivant entre Touba et Dakar, Serigne Sidy Omar Bousso, fils du célébrissime chef religieux Serigne Aliou Bousso, était poursuivi pour viol sur mineure de moins de 16 ans, pédophilie, détournement de mineure, chantage à l’aide de nouvelles technologies d’information et de communication. Et pourtant, de nombreuses tentatives de règlement à l’amiable de l’affaire ont été notées. Mais elles se sont révélées vaines.

BIO DE LA SEMAINE

Issu de la classe moyenne sénégalaise, Omar Blondin Diop, admis au lycée Montaigne à Paris, puis à Louis Le Grand en hypokhâgne et khâgne avant d’entrer à l’École normale supérieure de Saint-Cloud, fut « une des figures de la contestation étudiante de mai 1968 à Paris, en tant qu’adjoint de Daniel Cohn-Bendit, animateur du Mouvement du 22 mars, une organisation étudiante antiautoritaire et d’inspiration libertaire, fondée à la faculté de Nanterre 12 ».

Ce mouvement regroupait, notamment, des anarchistes, des situationnistes, des trotskistes. Pour « activités subversives », Blondin Diop est exclu de l’École normale supérieure et expulsé de France, en 1969 (comme le fut Cohn-Bendit13)».

À Paris, il avait rencontré Jean-Luc Godard pour qui il joue son propre rôle dans La Chinoise (1967). À Dakar, le décès de ce « jeune militant marxiste-léniniste 14 » participa - entre autre - de la mobilisation de Cheikh Anta Diop, Abdoulaye Ly, et des partisans de Mamadou Dia, pour enjoindre Senghor à démocratiser le régime 15 ».