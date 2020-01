Après l’ex-international Ivoirien Emmanuel Eboué, qui a été complètement ruiné par son épouse après un divorce, un footballeur guinéen vit pratiquement la même situation. Il s’agit en effet d’Ismaël Bangoura qui aurait vu son compte bancaire vidé par son épouse, Aïcha Mara. Selon La dépêche de Guinée, le footballeur guinéen âgé de 35 ans aurait tous ses biens au nom de sa femme. Cette dernière aurait récemment transféré la quasi totalité du l’argent stocké sur leur compte commun pour le transférer sur son compte personnel. A en croire, les raisons de cet agissement de Aicha Mara seraient dues à son infidélité. En accord avec son équipe d’Al-Raed d’Arabie Saoudite, Ismael avait mis fin à son contrat pour pouvoir vivre près de sa femme et ses enfants en France. Le joueur de 35 ans aurait été choqué de trouver sa femme Aicha Mara avec un certain M. Cissé, une haute personnalité de la Guinée dans son lit conjugal. Actuellement sans club, le footballeur Ivoirien serait actuellement dans une situation très difficile.

Les déboires longilignes d’Ismaël Bangoura ont enchevêtré beaucoup de ses amis qui ont manifesté avec fougue, leur incompréhension et leur colère depuis la survenue de la crise financière que traverse le jeune footballeur guinéen.

Ismael Bangoura aurait mis tous ses biens au nom de sa femme Aicha Mara. Cette dernière n’a pas hésité à virer des millions d’euros appartenant à Ismael Bangoura sur un autre compte personnel en Italie où elle a déjà payé une maison et sur un autre compte au Maroc, en ne laissant ainsi que 2 mille euros sur le compte qu’elle partage avec Isamel Bangoura, nous confie une source proche de la famille Bangoura.

Les raisons de cet agissement de Aicha Mara serait dues à son infidélité.

En accord avec son équipe d’Al-Raed d’Arabie Saoudite, Ismael avait mis fin à son contrat pour pouvoir vivre près de sa femme et ses enfants en France. Le joueur de 35 ans aurait été choqué de trouver sa femme Aicha Mara avec un certain M. Cissé, une haute personnalité de la Guinée dans son lit conjugal.

Et pour éviter le pire, Ismael a pris sa valise et ses affaires pour quitter son foyer et aller vivre loin de sa femme, raconte un témoin.

Condamnée par le Tribunal correctionnel du Mans en en octobre 2018 pour escroquerie, la victime pôle emploi affirme que l’international guinéen Ismael Bangoura avait ainsi touché 141.000 euros d’allocations-chômage, qui s’accumulent avec son salaire de footballeur. Ce qui a abouti à la saisie de sa maison de Sarthe au Mans. De nos jour Ismaël Bangoura ne possède aucune maison en France, il traverse une vie cauchemardesque, par ce qu’il est même incapable de payer les honoraires d’un avocat pour le défendre.

La situation reste tendue entre le couple Bangoura désormais sur le chemin de divorce.

Affaire à suivre!

depecheguinee.com